Країни ОПЕК не планують зменшувати видобуток нафти

Про це повідомила агенція Bloomberg.

Як зазначається, нещодавня банківська криза призвела до падіння ф'ючерсів на нафту до 15-місячного мінімуму - близько 70 доларів за барель. Тоді з'явилися припущення, що Саудівська Аравія та її партнери можуть втрутитися, щоб підтримати ринок, скоротивши власний видобуток.

Попри всі потрясіння, країни ОПЕК+ продовжують демонструвати усі ознаки того, що вони зберігають спокій за цих умов. Представники Саудівської Аравії публічно заявили, що коаліція з 23 країн має підтримувати стабільний рівень видобутку протягом усього року.

Між тим, центр уваги знову повертається до відновлення попиту на нафту в Китаї у поєднанні з тиском на можливості видобутку в Росії після її вторгнення в Україну. Ф'ючерси на нафту різко пішли вгору майже до 80 доларів за барель.

Також зазначається, що прогноз для ринку нафти, який отримали країни Організації країн-експортерів нафти та її партнери, залишається похмурим.

"Впевненість у тому, що ціни повертаються до 100 доларів за барель, широко поширена в нафтовій промисловості на початку року, не справдилася, оскільки російський експорт виявився стійким до міжнародних санкцій. Схоже, що світова пропозиція цього кварталу буде надлишковою", – йдеться у повідомленні.