Країни ОПЕК не планують зменшувати видобуток нафти
Організація країн-експортерів нафти ОПЕК+ все ще вважає, що найкращою відповіддю на зростаючу невизначеність на нафтовому ринку, спричинену банківською кризою, є утримання своїх теперішніх обсягів видобутку
Про це повідомила агенція Bloomberg.
Як зазначається, нещодавня банківська криза призвела до падіння ф'ючерсів на нафту до 15-місячного мінімуму - близько 70 доларів за барель. Тоді з'явилися припущення, що Саудівська Аравія та її партнери можуть втрутитися, щоб підтримати ринок, скоротивши власний видобуток.
Попри всі потрясіння, країни ОПЕК+ продовжують демонструвати усі ознаки того, що вони зберігають спокій за цих умов. Представники Саудівської Аравії публічно заявили, що коаліція з 23 країн має підтримувати стабільний рівень видобутку протягом усього року.
Між тим, центр уваги знову повертається до відновлення попиту на нафту в Китаї у поєднанні з тиском на можливості видобутку в Росії після її вторгнення в Україну. Ф'ючерси на нафту різко пішли вгору майже до 80 доларів за барель.
Також зазначається, що прогноз для ринку нафти, який отримали країни Організації країн-експортерів нафти та її партнери, залишається похмурим.
"Впевненість у тому, що ціни повертаються до 100 доларів за барель, широко поширена в нафтовій промисловості на початку року, не справдилася, оскільки російський експорт виявився стійким до міжнародних санкцій. Схоже, що світова пропозиція цього кварталу буде надлишковою", – йдеться у повідомленні.
- 9 березня міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу закликав знизити ціну на російську нафту вдвічі - таке рішення мають до кінця березня ухвалити ЄС та G7.
- 16 березня стало відомо, що США намагаються не вживати заходів, які можуть похитнути поставки російської нафти, оскільки це може привести до зростання цін на світовому ринку.
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