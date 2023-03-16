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Головна Економіка Зниження стелі цін на російську нафту: Вашингтон не має бажання коригувати санкції, - WSJ

Зниження стелі цін на російську нафту: Вашингтон не має бажання коригувати санкції, - WSJ

16 березня, 2023 четвер
07:36
Економіка Нафтове ембарго

США намагаються не вживати заходів, які можуть похитнути поставки російської нафти, оскільки це може привести до зростання цін на світовому ринку

Про це пише The Wall Street Journal.

"G7 хоче зберегти граничну ціну російської нафти на рівні 60 доларів за барель. Це зводить нанівець надію деяких європейських столиць щодо посилення західних санкцій цього місяця", - ідеться у повідомленні. 

Минулого тижня президент США Джо Байден повідомив голові Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, що офіційний Вашингтон не має бажання коригувати нафтові санкції проти Росії. Це може призвести до коливань цін на ринку, повідомляє WSJ.

У лютому міністр фінансів Джанет Єллен обіцяла, що у березні відбудеться перегляд стелі цін на нафту. Того ж місяця відбулося значне зниження нафтогазових доходів Росії та падіння податкових надходжень у сфері енергетики на 50 відсотків.

Представники американського мінфіну вважають, що нинішні обмеження щодо енергоресурсів країни-агресора виправдали очікування. Така стратегія дозволяє суттєво знизити доходи Москви та водночас зберегти доступність російської нафти на ринку.

При цьому, у Вашингтоні зазначили, що за потреби готові внести зміни до чинних санкцій. 

  • У грудні 2022 року країни ЄС погодили обмеження вартості російської нафти на рівні $60 за барель.
  • 2 січня стало відомо, що Європа до кінця 2022 року на 90% скоротила постачання російської нафти, позбавивши Москву наддоходів.
Світ
Росія
нафта
США
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