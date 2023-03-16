Зниження стелі цін на російську нафту: Вашингтон не має бажання коригувати санкції, - WSJ
США намагаються не вживати заходів, які можуть похитнути поставки російської нафти, оскільки це може привести до зростання цін на світовому ринку
Про це пише The Wall Street Journal.
"G7 хоче зберегти граничну ціну російської нафти на рівні 60 доларів за барель. Це зводить нанівець надію деяких європейських столиць щодо посилення західних санкцій цього місяця", - ідеться у повідомленні.
Минулого тижня президент США Джо Байден повідомив голові Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, що офіційний Вашингтон не має бажання коригувати нафтові санкції проти Росії. Це може призвести до коливань цін на ринку, повідомляє WSJ.
У лютому міністр фінансів Джанет Єллен обіцяла, що у березні відбудеться перегляд стелі цін на нафту. Того ж місяця відбулося значне зниження нафтогазових доходів Росії та падіння податкових надходжень у сфері енергетики на 50 відсотків.
Представники американського мінфіну вважають, що нинішні обмеження щодо енергоресурсів країни-агресора виправдали очікування. Така стратегія дозволяє суттєво знизити доходи Москви та водночас зберегти доступність російської нафти на ринку.
При цьому, у Вашингтоні зазначили, що за потреби готові внести зміни до чинних санкцій.
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