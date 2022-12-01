У ЄС попередньо погодили обмеження вартості російської нафти на рівні $60, - Reuters

Про це заявив міністр фінансів США Уоллі Адейемо, інформує Reuters.

Попередня угода Європейського Союзу про граничну ціну на російську нафту в 60 доларів за барель знаходиться в діапазоні потенційних цінових рівнів, які обговорювало Міністерство фінансів США, і обмежить доходи від російської нафти, заявив заступник міністра фінансів США.

Адейемо сказав, що він вважає, що країни-члени ЄС завершать угоду про обмеження цін, оскільки вони послідовно застосовували санкції, щоб покарати Росію за її вторгнення в Україну.

Згідно з пропозицією, ціна на російську нафту буде коректуватися що два тижні, аби вона утримувалася на рівні на 5% нижче від ринкової ціни. Станом на зараз Російська нафта марки Urals торгувалася на рівні 70,3 долара за барель.

Пропозицію мала до 17:00 за Києвом погодити Польща, яка послідовно виступала за встановлення якомога нижчого цінового обмеження. Литва та Естонія, що теж дотримувалися жорсткої позиції, вирішили підтримати узгоджений план.

"Якщо вона (Польща) це зробить, то до завтрашнього дня відбудеться письмова процедура ухвалення", – сказав дипломат. Раніше польські дипломати неформально повідомили, що продовжують консультації з урядом у Варшаві.

Лідери G7 домовилися про принцип обмеження цін на червневому саміті, але відтоді тривали переговори щодо деталей впровадження такої схеми. У жовтні обмеження цін на нафту було закріплене і в пакеті санкцій Європейського Союзу. Обмеження стосуватимуться російських нафти та нафтопродуктів, що постачаються морським транспортом. Якщо нафту закуповуватимуть за вищою ціною, ніж встановлено, обслуговування її морського перевезення буде заборонено. Такий крок покликаний позбавити Росію наддоходів унаслідок продажу нафти. Водночас незрозуміло, чи запровадять граничну ціну на неї такі великі покупці, як Китай та Індія.

США вважають, що Заходу слід спробувати встановити граничну ціну на російську нафту на позначці близько 60 доларів за барель.

25 листопада стало відомо, що Єврокомісія розробила проєкт регламенту, в якому пропонується встановити верхній ліміт цін на газ, щоб уникнути рекордно високих цін.

G7 та ЄС планують погодити домовленість про обмеження цін на російську нафту в районі $60-70 за барель.

Деякі країни ЄС запропонували $30 за барель – цю позицію також підтримав президент Зеленський.

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