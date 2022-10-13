У США назвали, якою має бути гранична ціна на нафту з РФ

Про це повідомляє Reuters, з посиланням на заяву голови Мінфіну США Джанет Єллен.

"Ми знаємо, що Росія давно була готова продавати нафту і робила це з прибутком за середньою ціною в районі 60 з чимось доларів за барель. Ваша ціна в цих межах була б достатньою, щоб вважати, що Росія може з прибутком добувати та продавати нафту", - заявила Єллен.

Міністр також висловила думку, що собівартість видобутку нафти в Росії "досить низька".

Нагадаємо, країни G7 планують запровадити стелю цін на російську нафту з 5 грудня, на нафтопродукти – з 5 лютого 2023 року. Про це йдеться також у восьмому пакеті санкцій ЄС. Експерти кажуть, що це може означати потенційне обмеження на рівні близько 60 доларів за барель, оскільки російська нафта марки Urals, яка базується на еталонній марці Brent, продавалася за ціною від 50 до 70 доларів за барель у 2019 році.

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