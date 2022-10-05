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Посли ЄС погодили нові санкції проти РФ, у пакет включено граничну ціну на нафту, – ЗМІ

5 жовтня, 2022 середа
01:12
Світ санкції проти Росії

Посли Європейського Союзу у вівторок, 4 жовтня, погодили новий пакет санкції проти Російської Федерації

Про це  написав у twitter кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Посли ЄС нарешті погодили нові санкції проти Росії. Обмеження ціни на нафту включено. Офіційно санкції мають ухвалити завтра (у середу, 5 жовтня, – ред.)", – написав він.

 

Інформацію про досягнення згоди щодо нового, восьмого, пакета санкцій проти РФ, підтверджує Politico з посиланням на слова сімох європейських дипломатів.

"Посли ЄС досягли планової угоди щодо нових санкцій проти війни Володимира Путіна з Україною, включаючи обмеження ціни на продаж російської нафти", – зазначає видання. 

Низка країн ЄС висловили занепокоєння з приводу нових санкцій, особливо стосовно граничних цін на нафту, тож деталі попередньо досягнутої усної угоди ще мають прописати.

Зокрема Мальта, Греція та Кіпр, чиї танкери перевозять більшість російської нафти, були стурбовані впливом обмеження цін на нафту на їхнє судноплавство. Тож, імовірно, цим країнам будуть "певні поступки", – пише Politico. 

Враховуючи труднощі в досягненні згоди щодо восьмого пакета санкцій, деякі дипломати залишалися обережними у висловлюваннях навіть після того, як у вівторок у залі було досягнуто усної згоди. Один із них зазначив, що, попередньо, угода "має бути" завершена в середу вранці.

  • 30 вересня країни Європейського Союзу досягли попередньої згоди щодо восьмого пакета санкцій проти Росії. 
  • У понеділок, 3 жовтня, посли країн Євросоюзу на зустрічі в Брюсселі не досягли домовленості щодо восьмого пакета санкцій проти РФ. Ухвалення санкцій затримувалося через позицію Угорщини, Греції, Кіпру та Мальти.
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