Посли країн Євросоюзу в понеділок не затвердили нові санкції проти Росії, - ЗМІ
Посли країн Євросоюзу на зустрічі в Брюсселі в понеділок, 3 жовтня, не досягли домовленості щодо восьмого пакета санкцій проти РФ
Про це написав у twitter кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.
"Зустріч послів ЄС закінчилася. Поки що немає домовленості щодо нового пакету санкцій проти Росії. Завтра вони зберуться знову з метою домовитися - зокрема про граничну ціну на нафту", - йдеться в повідомленні.
- 30 вересня країни Європейського Союзу досягли попередньої згоди щодо восьмого пакета санкцій проти Росії.
- 3 жовтня стало відомо, що ухвалення нового пакету санкції Євросоюзу проти Росії затримується через позицію Угорщини, Греції, Кіпру та Мальти.
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