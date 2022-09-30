Країни ЄС попередньо узгодили нові санкції проти Росії, - Reuters
Країни Європейського Союзу досягли попередньої згоди щодо восьмого пакета санкцій проти Росії за ведення війни проти України
Про це повідомляє Reuters з посиланням на дипломатичні джерела.
Зазначається, що на початку цього тижня виконавча влада ЄС рекомендувала запровадити додаткові обмеження на торгівлю та індивідуальні чорні списки, а також рухатися до (замість негайного ухвалення) обмеження цін на постачання морем російської нафти до третіх країн, переважно застрахованих європейськими компаніями.
Представники 27 країн ЄС у Брюсселі обговорили пропозицію 30 вересня та попередньо її погодили, а остаточне схвалення очікується наступного тижня, повідомили три джерела.
Для ухвалення восьмого пакета санкцій 27 країн мають проголосувати одностайно. Якщо їхні розбіжності виявиться занадто складним для подолання, це питання буде передано на зустріч національних лідерів ЄС в Празі 6-7 жовтня.
- 28 вересня Єврокомісія представила восьмий пакет санкцій проти Росії. Він міститиме нові заборони на імпорт російської продукції, обмеження цін на нафту та заборону громадянам ЄС входити в керівні органи російських державних компаній.
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