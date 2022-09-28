Єврокомісія представила восьмий пакет санкцій проти Росії

Про це повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у твіттері.

"Росія підняла вторгнення в Україну на новий рівень. І ми маємо намір змусити Кремль заплатити ціну за цю подальшу ескалацію. Сьогодні ми пропонуємо новий пакет жорстких санкцій проти Росії", - написала вона.

За її словами, Єврокомісія пропонує розширити список санкцій Євросоюзу проти фізичних та юридичних осіб, які мають відношення до повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Водночас планується посилити контроль за спробами країни-агресора обійти санкції, які запровадили країни Заходу.

Крім того, голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель розповів, що Євросоюз готує санкції проти людей, які допомагали оминати європейські обмеження проти Росії. Це можуть бути не лише громадяни РФ.

Також планується запровадити нові обмеження на торгівлю з РФ, а саме: затвердити нові санкції на імпорт продукції російського виробництва, які позбавлять країну-агресора доходу в розмірі 7 млрд євро, та розширити список товарів, експорт яких буде заборонено до Росії (маються на увазі ключові технології, необхідні ведення війни).

Фон дер Ляєн зазначила, що до нового пакету санкцій внесли й додаткові обмеження на надання європейських послуг та заборону для громадян ЄС обіймати керівні посади у російських компаніях.

До пакета обмежень також було додано правову базу для ліміту цін на російську нафту.

"Деякі країни, що розвиваються, все ще потребують постачання російської нафти за низькими цінами. Це обмеження допоможе знизити доходи Росії й зберегти стабільність світових енергетичних ринків", - уточнила чиновниця.

26 вересня Велика Британія запровадила санкції проти організаторів псевдореферендумів РФ на тимчасово окупованих територіях України.

28 вересня прем'єр Канади Джастін Трюдо оголосив про нові санкції проти Росії, які буде запроваджено до осіб та організацій причетних до проведення псевдореферендуму на окупованих територіях України.

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