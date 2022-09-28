Канада запровадить нові санкції проти РФ через псевдореферендуми на окупованих територіях України
Прем'єр Канади Джастін Трюдо оголосив про нові санкції проти Росії, які буде запроваджено до осіб та організацій причетних до проведення псевдореферендуму на окупованих територіях України
Про це повідомляє Reuters.
"Ми маємо намір запровадити нові санкції проти осіб та організацій, які причетні до цієї останньої спроби підірвати принципи державного суверенітету, і які поділяють відповідальність за безглузде кровопролиття в Україні, що триває", - сказав Трюдо.
Він додав, що Канада не визнає результатів фейкових "референдумів" або спроб Росії незаконно анексувати українські території.
- 26 вересня Велика Британія запровадила санкції проти організаторів псевдореферендумів РФ на тимчасово окупованих територіях України.
- В ISW заявили, що відразу після "референдумів" може відбутися анексія окупованих територій.
- Палата громад парламенту Канади одноголосно прийняла заяву про засудження фейкових референдумів, які Росія проводила на тимчасово окупованих українських територіях.
- 27 вересня російські загарбники оголосили результати псевдореферендумів.
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