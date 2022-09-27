Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

"Запланована Кремлем анексія окупованої України може відбутися до або незабаром після 1 жовтня, початку нормального осіннього призову в Росії, щоб забезпечити можливість примусового призову українських цивільних воювати проти України. Якщо це станеться, Кремль, швидше за все, накаже міністерству оборони Росії включити українських цивільних осіб на окупованій і нещодавно анексованій українській території в російський цикл призову, розширивши примусову мобілізацію українських цивільних для боротьби проти України", - повідомляють у відомстві.

Також повідомлялося, що одним із мотивів для Путіна об'явити мобілізацію та анексію разом є розширення примусової мобілізації українців, утім цивільні особи не відповідають критеріям поточного наказу РФ про часткову мобілізацію - майже ніхто з них у мобілізованих вікових категоріях, швидше за все, не мають досвід служби в російській армії. Водночас "новостворених росіян" згідно з законодавством на анексованих територіях мали б право призвати на військову службу.

У Росії ж намагаються заспокоїти населення, успіхів - немає, оскільки протести відбулися щонайменше у 35 населених пунктах 25 вересня та як мінімум у 10 населених пунктах 26 вересня.

"Кремль проводить оголошену часткову мобілізацію в запас так, ніби це частковий призов, що загострює суспільне невдоволення", - наголошують аналітики.