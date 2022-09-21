Указ про часткову мобілізацію в Росії з'явився на сайті кремля

Відповідний указ з'явився на сайті відомства.

Мобілізовані громадяни матимуть статус військовослужбовців-контрактників.

Очільники регіонів мають забезпечити заклик громадян у кількості та у строки, які визначить міноборони РФ.

Контрактники, які вже проходять службу, залишити її не зможуть до закінчення часткової мобілізації (виняток - похилий вік, хвороби або судовий вирок).

Росіянам, які працюють в організаціях оборонно-промислового комплексу, нададуть право на відстрочку від призову. Проте таке право визначатиме уряд Росії.

За словами російського міністра оборони Сергія Шойгу, під мобілізацію підпадуть люди, які відслужили, з бойовим досвідом, а також які мають військово-облікову спеціальність. Студентів та учнів вузів часткова мобілізація не торкнеться.

Він також сказав, що у Росії величезний мобілізаційний ресурс, майже 25 млн осіб, частковій мобілізації підлягають трохи більше ніж 1%.

"Буде призвано по частковій мобілізації 300 тис. резервістів. Мобілізація проводиться для контролю вже "звільнених" територій", - наголосив чиновник.

21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації у країні.

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