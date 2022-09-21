Путін оголосив про проведення часткової мобілізації в РФ

Про це він сказав під час телезвернення до росіян.

"Для захисту нашої батьківщини та цілісності вважаю за необхідне підтримати часткову мобілізацію", - зауважив Путін.

Призову на військову службу належатимуть лише ті громадяни, які перебувають у запасі й, перш за все, ті, хто проходив службу в лавах збройних сил, має певні військово-облікові спеціальності та відповідний досвід.

Мобілізовані перед відправкою до частин обов'язково проходитимуть додаткову військовий вишкіл.

За словами Путіна, усі питання матеріального, ресурсного та фінансового забезпечення оборонних підприємств мають бути вирішені урядом негайно.

Також він розповів, що мобілізовані особи, які беруть участь у "спецоперації", отримають виплати та статус військовослужбовців, які проходять службу за контрактом.

За його словами, указ про часткову мобілізацію вже підписано, а мобілізаційні заходи розпочнуться сьогодні, 21 вересня.

20 вересня президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що Путін хоче якомога швидше закінчити війну в Україні, але розуміє, що йому доведеться піти з усіх окупованих територій.

Цього ж дня держдума ввела у Кримінальний кодекс РФ поняття "мобілізація" та "воєнний стан". А така новина про "референдуми" та "мобілізацію" у РФ різко обвалила акції на Московській біржі.

РосЗМІ анонсували на 20:00 20 вересня звернення Путіна і навіть запустили вікна трансляції. Очікувалося, що він може підтвердити псефдореферендуми на окупованих територіях та оголосити загальну мобілізацію.

Вже увечері 20 вересня голова комітету держдуми РФ з оборони та один з авторів поправок про запровадження у КК РФ понять "мобілізація", "воєнний стан" та "воєнний час" Андрій Картаполов заявив, що загальної мобілізації не буде.

Поки росіяни чекали звернення свого президента, індекс запитів у Google за словосполученням "Як виїхати з Росії" досяг максимуму.

Згодом анонс звернення Путіна зник з пропагандистських сайтів. У коментарях писали, що президента РФ "мобілізували". А пропагандисти натякали, що його покажуть вранці 21 вересня. В ОПУ відреагували на перенесення виступу Путіна. "Час переписувати промову", - написав Михайло Подоляк.

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