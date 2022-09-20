Новина про "референдуми" та "мобілізацію" в РФ різко обвалила акції на Московській біржі

Про це повідомляє ВВС з посиланням на дані інвестиційної компанії БКС.

На піку падіння індексу Мосбіржі перевищувало 10%. Це найбільший обвал з лютого цього року. Тоді напад Росії на Україну спровокував обвал ринків та різке падіння курсу рубля. Однак зараз обвал змінився різкою корекцією: до 16.04 мск падіння становило близько 5%.

Рубль при цьому залишається міцним – і долар, і євро вдень у вівторок коштували близько 60 рублів.

У БКС досить обтічно пояснюють, що "розпродаж викликаний поверненням актуальності геополітичного чинника".

"Геополітичний фактор" насправді нікуди не зникав, оскільки війна Росії в Україні триває майже сім місяців. Однак багатьом здавалося, що для російської економіки загалом і інвесторів, зокрема, найжорсткіші потрясіння вже позаду: більшу частину санкцій уже запроваджено, іноземний бізнес в основному залишив країну, а падіння економіки виявилося не таким глибоким.

Проте оголошені сьогодні референдуми у "ДНР", "ЛНР" та частково окупованій Херсонській і Запорізькій області, а також поправки до Кримінального кодексу саме породжують чутки про те, що в країні може бути оголошена тією чи іншою мірою мобілізація – ринки якраз могли зреагувати на ці фактори.

Мобілізація матиме важкі економічні наслідки: фактично економіка має перебудуватися на військові потреби, а пріоритетним для компаній стане виконання оборонного замовлення. Влада в цій ситуації отримає ще ширші можливості контролювати бізнес.

Нагадаємо, сьогодні, 20 вересня, окупаційна влада Херсонщини, Запоріжжя й терористичних "ЛНР" та "ДНР" ухвалила рішення провести "референдуми про входження до складу РФ"

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