Президент Фінляндії прокоментував "референдуми": Путін пішов ва-банк, на кону – майбутнє РФ
Анонс звернення Путіна зник з пропагандистських сайтів. У коментарях кажуть, що президента РФ "мобілізували"
Російські пропагандистські сайти видалили анонс звернення президента РФ Володимира Путіна, а також повідомляють, що прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков не виходить на зв'язок
Про це повідомили в telegram-каналі "ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS".
- Нагадаємо, 20 вересня президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що Путін хоче якомога швидше закінчити війну в Україні, але розуміє, що йому доведеться піти з усіх окупованих територій.
- 20 вересня Держдума ввела у Кримінальний кодекс РФ поняття "мобілізація" та "воєнний стан".
- Новина 20 вересня про "референдуми" та "мобілізацію" в РФ різко обвалила акції на Московській біржі.
- Російський опозиціонер Дмитро Гудков вважає, що загальна мобілізація в Росії закінчиться протестами, тому що воювати за очільника Кремля Володимира Путіна ніхто не захоче.
- Увечері 20 вересня голова комітету держдуми РФ з оборони та один з авторів поправок про запровадження у КК РФ понять "мобілізація", "воєнний стан" та "воєнний час" Андрій Картаполов заявив, що загальної мобілізації не буде.
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