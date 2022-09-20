Воювати за Путіна ніхто не хоче, - російський опозиціонер Гудков
Загальна мобілізація в Росії закінчиться протестами, тому що воювати за очільника Кремля Володимира Путіна ніхто не захоче
Про це заявив російський опозиційний політик Дмитро Гудков в інтерв'ю DW.
"Я думаю, що це закінчиться протестами, тому що воювати за Путіна ніхто не хоче", - сказав Гудков. Росіяни, за його словами, не бачать сенсу у цій війні. "Окрім якихось зовсім яструбів, прихильників імперії. Таких небагато, я думаю, їх відсотків 10-12 країною", - уточнив опозиціонер.
На його думку, Путін вдає, що це не війна з Україною, а "спецоперація", а більшість громадян вдають, що вони підтримують "спецоперацію".
"Але щойно замість підтримки того, що в екрані їм показують, їх змусять поїхати до України вже з автоматом у руках, то від цієї підтримки нічого не залишиться", - сказав Гудков.
Коментуючи рішення держдуми Росії про зміни КПК щодо мобілізації та воєнного стану, опозиціонер сказав: "Просто закручування гайок.Це просто дає привід когось посадити навіть не за мародерство, швидше за все, за невиконання наказів.Значить накази не хочуть виконувати.А чому не хочуть накази виконувати? Вони злочинні. По-друге, ці накази просто тебе на той світ приведуть. Коли тебе просто як гарматне м'ясо відправляють проти професійно підготовленої армії з нормальним точним озброєнням. Ти не виконуєш наказу, тому що тебе уб'ють", - заявив Гудков.
- 20 вересня Держдума ввела у Кримінальний кодекс РФ поняття "мобілізація" та "воєнний стан".
- Новина 20 вересня про "референдуми" та "мобілізацію" в РФ різко обвалила акції на Московській біржі.
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