English Львів Головна
ua en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Боротьба за свободу слова
Головна Світ Держдума ввела у Кримінальний кодекс РФ поняття "мобілізація" та "воєнний стан"

Держдума ввела у Кримінальний кодекс РФ поняття "мобілізація" та "воєнний стан"

20 вересня, 2022 вiвторок
16:51
Світ Ілюстративне зображення Держдуми

Держдума ухвалила у другому та третьому читаннях законопроєкт про жорсткі покарання за порушення КК у період мобілізації, воєнного часу та воєнного стану

Про це повідомило видання DW.

Російська Держдума ухвалила поправки до законопро'кту про зміну Кримінального кодексу РФ, які вводять до нього поняття "мобілізація", "воєнний час" та "воєнний стан". У вівторок, 20 вересня, законопроєкт було розглянуто та прийнято під час другого читання, а потім - під час третього.

Раніше того ж дня голова правозахисної організації "Агора" Павло Чіков припустив, що розгляд документа у другому та третьому, остаточному читанні можливі в один день.

"За аналогією з пакетом законів про військову цензуру, він може бути схвалений Радою Федерації, підписаний президентом і опублікований до кінця дня", - запевнений він.

Також повідомляється, що у КК РФ з'явився цілий ряд "військових" статей до другого читання до законопроєкту внесли низку нових статей КК. Зокрема йдеться про "Добровільну здачу в полон" (стаття 352.1) та "Мародерство" (стаття 356.1).

"За здачу в полон загрожує від трьох до 10 років позбавлення волі, якщо немає ознак державної зради. За мародерство – аж до 15 років колонії. 63)", - зазначив Чіков.

Крім того, документ посилює покарання за самовільне залишення частини в період мобілізації та військового стану (стаття 337 КК), воно становитиме до 10 років колонії.

Також повідомляється, що росіяни, які перебувають у запасі, нестимуть кримінальну відповідальність за неявку або дезертирство нарівні з контрактниками та призовниками. Окрім цього, повідомляється про кілька статей про невиконання державного оборонного замовлення та порушення умов державного контракту.

Новий закон може набути чинності вже завтра, 21 вересня.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Росія
мобілізація
Читайте також:
19 вересня, 2022 понедiлок
Китай вирощуватиме "власне НАТО", - експерт-міжнародник Краєв
F-16
20 вересня, 2022 вiвторок
Командувач ВПС США розповів, коли Україна може отримати винищувачі F-16
Андрей Марга
18 вересня, 2022 неділя
Угорщині - Закарпаття, Польщі - Галичина, Румунії - Буковина: Ексглава МЗС Румунії заявив, що Україна має поступитись територіями
Київ
+11°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.48
    Купівля 40.48
    Продаж 41.31
  • EUR
    Купівля 40
    Продаж 41.14
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
20 вересня
17:16
Боєць Олексій Петров: вибили росіян з-під Києва, б'ємо на Харківщині, виб'ємо і з Півдня України
17:14
солдати США
У Молдові почались військові навчання за участі сил Румунії та США
17:12
Едгар Ринкевич
Україна повинна отримати більше зброї, - глава МЗС Латвії після оголошення РФ псевдореферендумів
17:03
Мілорад Додік
Лідер боснійських сербів Додік назвав війну РФ із Україною "наслідком розширення НАТО на Схід"
17:02
Тюлень
Азов, Байрактар чи Маріуполь. На станції "Академік Вернадський" оголосили конкурс імен для тюленят
17:01
Оновлено
Володимир Сальдо
Окупанти на Луганщині, Донеччині, Херсонщині та Запоріжжі ухвалили провести "референдуми" про приєднання до РФ
16:48
московська біржа
Новина про "референдуми" та "мобілізацію" в РФ різко обвалила акції на Московській біржі
16:46
знищена техніка окупантів
"Нас ненавидят, наши солдаты насилуют женщин": окупант у перехопленій розмові розповів про поразки РФ на Донбасі
16:38
Ексклюзив
Російські окупанти обстріляли центр Слов'янська
Евакуація рятує життя: у Слов’янську мінімум жертв російських обстрілів, тому що в будинках не було мешканців, - голова ОВА Лях
16:19
Наживо
Футбол. Ветерани ФК "Карпати" - Збірна журналістів України. Благодійний матч
16:08
домедична допомога-тренінг
У метро Києва всіх охочих навчатимуть основам домедичної допомоги
16:06
військові облігації
"Стати спонсором перемоги": Мінцифра анонсувала продаж у Дії військових облігацій
15:59
втрати окупантів
В Україні ліквідували двох старших лейтенантів армії РФ, - офіцер ЗСУ Штефан
15:40
Сергій Пускепаліс
Віз окупантам допомогу: російський актор і прихильник "ЛДНР" Пускепаліс загинув дорогою на Донбас
15:37
Андрій Єрмак
"Наївний шантаж погрозами": Єрмак прокоментував "референдуми" на окупованих територіях
15:34
Ексклюзив
Білогорівка
У Білогорівці практично немає людей і дуже багато руйнувань, - очільник Сєверодонецької РВА Власенко
15:32
Укрпошта
Передав загарбникам авто Укрпошти на 2,5 млн грн. Експрацівника підозрюють в колабораціонізмі
15:25
Bayraktar Kizilelma
Новий Bayraktar Kizilelma пройшов перші випробування з українським двигуном
14:59
Оновлено
пістолет
У Грузії озброєний чоловік напав на банк, взяв заручників і вимагає прапор РФ, вертоліт і $2 млн
14:52
Сенат США
Після секретного брифінгу сенатори-республіканці повідомили про попередню підтримку додаткової допомоги Україні, - CNN
14:39
втрати окупантів
В Україні ліквідували майора російського спецназу та старшого лейтенанта армії РФ
14:33
iPhone 14
Українці надають перевагу найдорожчому iPhone 14 у версії Pro Max
14:25
газосховище
У Німеччині газосховища заповнили на більш ніж 90%
14:18
Ексклюзив
Путін
Путін не оголосить мобілізацію, навіть якщо ЗСУ перетнуть кордон з РФ, - дипломат Безсмертний
14:06
Ердоган Путін
Путін хоче покінчити з війною в Україні, але розуміє, що для цього муситиме повернути всі окуповані землі, - Ердоган
13:57
Олександр Петраков
УЄФА оштрафував тренера збірної України Петракова за висловлювання про війну
13:55
Наталка Діденко
На Заході, Півночі та в Центрі - дощі, а на Сході - посуха. Погода на 21 вересня від Наталки Діденко
13:53
коронавірус
Упродовж тижня на Київщині госпіталізували 277 пацієнтів із COVID-19
13:43
Євро-2024
Збірну Росії відсторонили від участі в Євро-2024, - президент УАФ Павелко
13:32
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зі своїм міністром оборони Віктором Хреніним
Лукашенко пообіцяв не допустити "удару в спину" Росії
13:32
Ексклюзив
поліцейський кийок
Декого били поліцейськими кийками, декого - струмом, годували недовареною кашею: мешканець деокупованої Балаклії про життя в катівні
13:30
Pepsi
PepsiCo припиняє виробництво в Росії майже через пів року після обіцяної дати, - Reuters
13:17
на фото: колаборант
Добровільно працював на окупантів: експоліцейському з Куп'янська оголосили підозру в держзраді
13:12
Обіцяв наварити окупантам щі: на Миколаївщині затримали корегувальника вогню
13:08
Дмитро Пєсков
У Кремлі заявили, що наразі не бачать перспектив закінчення війни в Україні дипломатичним шляхом
13:08
Ексклюзив
Віталій Портников
Путін хоче воювати
13:05
парад у окупованому Криму
В ГУР оцінили, коли у Росії закінчаться ресурси для ведення війни
12:57
ЄС
ЄС остаточно затвердив виділення Україні чергового траншу макрофіну у розмірі €5 млрд
12:57
Уряд Британії планує виділити Україні щонайменше $2,6 млрд військової допомоги 2023 року, - Reuters
12:41
Володимир Путін
Збірну Росії не пустили на ЧС з улюбленого виду спорту Путіна
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV