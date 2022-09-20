Про це повідомило видання DW.

Російська Держдума ухвалила поправки до законопро'кту про зміну Кримінального кодексу РФ, які вводять до нього поняття "мобілізація", "воєнний час" та "воєнний стан". У вівторок, 20 вересня, законопроєкт було розглянуто та прийнято під час другого читання, а потім - під час третього.

Раніше того ж дня голова правозахисної організації "Агора" Павло Чіков припустив, що розгляд документа у другому та третьому, остаточному читанні можливі в один день.

"За аналогією з пакетом законів про військову цензуру, він може бути схвалений Радою Федерації, підписаний президентом і опублікований до кінця дня", - запевнений він.

Також повідомляється, що у КК РФ з'явився цілий ряд "військових" статей до другого читання до законопроєкту внесли низку нових статей КК. Зокрема йдеться про "Добровільну здачу в полон" (стаття 352.1) та "Мародерство" (стаття 356.1).

"За здачу в полон загрожує від трьох до 10 років позбавлення волі, якщо немає ознак державної зради. За мародерство – аж до 15 років колонії. 63)", - зазначив Чіков.

Крім того, документ посилює покарання за самовільне залишення частини в період мобілізації та військового стану (стаття 337 КК), воно становитиме до 10 років колонії.

Також повідомляється, що росіяни, які перебувають у запасі, нестимуть кримінальну відповідальність за неявку або дезертирство нарівні з контрактниками та призовниками. Окрім цього, повідомляється про кілька статей про невиконання державного оборонного замовлення та порушення умов державного контракту.

Новий закон може набути чинності вже завтра, 21 вересня.

13 вересня стало відомо, що Росія намагається перелаштувати оборонно-промисловий комплекс для ведення тривалої війни в Україні.

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