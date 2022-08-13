ISW вказав на ознаки підготовки РФ до тривалої війни
Росія намагається перелаштувати оборонно-промисловий комплекс для ведення тривалої війни в Україні
Про це повідомляє Інститут вивчення війни.
Американські експерти звертають увагу на те, що кремль намагається мобілізувати промисловість для підтримки тривалої війни в Україні. Зокрема, Головне управління розвідки міноборони України поінформувало, що на початку серпня Москва ініціювала "промислову мобілізацію" оборонних підприємств та заборонила деяким співробітникам і всьому керівництву "Ростеху" брати відпустки.
Військово-промислова комісія РФ під головуванням російського диктатора Володимира Путіна готується до початку вересня змінити програму держоборонзамовлення та збільшити видатки на 600-700 млрд рублів (близько $10 млрд).
Міністр оборони Росії Сергій Шойгу, ймовірно, 12 серпня відвідав завод "Уралвагонзавод", найбільшого виробника танків у Росії, зокрема, Т-72. Зазначається, що в цього підприємства виникли фінансові проблеми через санкції та невиконання державних контрактних зобов’язань. "Якщо це правда, візит Шойгу може свідчити про те, що кремль намагається відновити або розширити роботу військово-промислового комплексу", - пояснили в ISW.
Крім цього, 30 червня на розгляд держдуми РФ було внесено поправку до законів про забезпечення збройних сил. Вона зобов'язує російський бізнес, незалежно від форми власності, виконувати замовлення російських військових і дозволяє змінювати умови праці для співробітників. Путін підписав поправку 14 липня, це вказує на те, що кремль продовжуватиме запроваджувати додаткові заходи для розширення прямого контролю над діяльністю військово-промислового комплексу Росії.
- 12 серпня Володимир Путін провів оперативну нараду з постійними членами ради безпеки Росії у режимі відеоконференцзв'язку, доповідачем на ній виступив Сергій Шойгу.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.88
Купівля 38.88Продаж 39.78
-
EUR
Купівля 39.64Продаж 40.81
- Актуальне
- Важливе