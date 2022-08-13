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Головна війна з Росією ISW вказав на ознаки підготовки РФ до тривалої війни

ISW вказав на ознаки підготовки РФ до тривалої війни

13 серпня, 2022 субота
06:47
війна з Росією путін шойгу автомат

Росія намагається перелаштувати оборонно-промисловий комплекс для ведення тривалої війни в Україні

Про це повідомляє Інститут вивчення війни

Американські експерти звертають увагу на те, що кремль намагається мобілізувати промисловість для підтримки тривалої війни в Україні. Зокрема, Головне управління розвідки міноборони України поінформувало, що на початку серпня Москва ініціювала "промислову мобілізацію" оборонних підприємств та заборонила деяким співробітникам і всьому керівництву "Ростеху" брати відпустки. 

Військово-промислова комісія РФ під головуванням російського диктатора Володимира Путіна готується до початку вересня змінити програму держоборонзамовлення та збільшити видатки на 600-700 млрд рублів (близько $10 млрд). 

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу, ймовірно, 12 серпня відвідав завод "Уралвагонзавод", найбільшого виробника танків у Росії, зокрема, Т-72.  Зазначається, що в цього підприємства виникли фінансові проблеми через санкції та невиконання державних контрактних зобов’язань. "Якщо це правда, візит Шойгу може свідчити про те, що кремль намагається відновити або розширити роботу військово-промислового комплексу", - пояснили в ISW. 

Крім цього, 30 червня на розгляд держдуми РФ було внесено поправку до законів про забезпечення збройних сил. Вона зобов'язує російський бізнес, незалежно від форми власності, виконувати замовлення російських військових і дозволяє змінювати умови праці для співробітників. Путін підписав поправку 14 липня, це вказує на те, що кремль продовжуватиме запроваджувати додаткові заходи для розширення прямого контролю над діяльністю військово-промислового комплексу Росії.

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зброя
Володимир Путін
ВПК
санкції проти Росії
Сергій Шойгу
ГУР
Військові новини
Держдума РФ
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