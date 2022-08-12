Путін зібрав Радбез щодо "безпеки на військовому напрямку", доповідав Шойгу

Про це передає РБК.

"У нас сьогодні на порядку денному питання забезпечення безпеки у прямому розумінні цього слова на військовому напрямку. Доповідач – міністр оборони РФ Сергій Кужугетович Шойгу", – сказав Путін під час наради, перебуваючи в Ново-Огарьово.

Відомо, що очільник Росії провів оперативну нараду Радбезу в режимі відеоконференцзв'язку.

Що саме обговорювали на зустрічі наразі не відомо.

На сайті кремля зазначається, що на зустрічі також були присутні голова Ради Федерації Валентина Матвієнко, речник Державної думи В'ячеслав Володін, заступник голови Ради безпеки Дмитро Медведєв, голова адміністрації президента Антон Вайно, секретар Ради безпеки Микола Патрушев, міністр внутрішніх справ Володимир Колокольцев та голова ФСБ Олександр Бортніков.

Відомо, що крайня нарада Радбезу РФ пройшла 4 серпня. Тоді члени наради обговорювали російсько-турецькі переговори, які відбулися в Сочі 5 серпня, ситуацію в Нагірному Карабаху, яка загострилася на початку серпня.

7 серпня військовий експерт Михайло Притула заявив, що поразка армії країни-агресорки Росії у війні проти України спричинить військово-політичний крах президента РФ Володимира Путіна. "Очевидно, Путін втягнув Російську Федерацію у військову авантюру, наслідком якої буде смерть або відсторонення від влади самого російського президента", - зауважив він.

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