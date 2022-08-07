Поразка армії РФ в Україні спричинить військово-політичний крах Путіна, - військовий експерт Притула
Військовий експерт Михайло Притула переконаний, що поразка армії країни-агресорки Росії у війні проти України спричинить військово-політичний крах президента РФ Володимира Путіна
Полковник запасу СБУ поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".
"Очевидно, Путін втягнув Російську Федерацію у військову авантюру, наслідком якої буде смерть або відсторонення від влади самого російського президента. Агресор намагатиметься утримати територію Півдня України, яку вдалося окупувати. Розгром цього угруповання, яке наразі є в Україні, спричинить військово-політичний крах Путіна та його режиму в Росії", - зазначив Притула.
Експерт додав, що Путін може вдатися до затягування війни Росії проти України.
"Путін намагатиметься пручатися й відновити свою репутацію - відбілити себе в очах росіян. Агресору це може вдатися лише шляхом ескалації військової операції - втягувати все більші сили, щоб війна тривала якомога довше. Перемога України буде тоді, коли військове угруповання Росії буде розгромлене й країні-агресорці не буде звідки брати резерви", - зауважив Михайло Притула.
- 7 серпня стало відомо, що прем'єр-міністерки Естонії Каї Каллас заявила, що однією з причин війни в Україні є безкарність злочинів комунізму.
- Того ж дня британська розвідка повідомила про чистки, які Путін влаштував серед генералів за провали в Україні.
- За даними Генштабу ЗСУ з 24 лютого до 7 серпня окупанти втратили близько 42,2 тис військових, 1805 танків, 958 систем артилерії, 750 дронів і 132 засоби ППО.
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