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Однією з причин війни в Україні є безкарність злочинів комунізму, - прем'єрка Естонії

7 серпня, 2022 неділя
12:36
Світ Кая Каллас

Безкарність злочинів комуністичного режиму є однією з головних причин руйнівної і геноцидної війни на території Європи

Про це пишуть в ERR з посиланням на заяву прем'єр-міністерки Естонії Каї Каллас.

"Сьогодні у вільного світу є вікно можливостей зупинити російський імперіалізм. Ми стали свідками величезних змін у політиці країн Заходу. Але ці зміни - лише початок, і вони мають бути стійкими. Агресор не змінив і не скасував своїх злочинних цілей. Це означає, що ми не можемо зробити жодного кроку назад. Навпаки, нам потрібно рухатися вперед, і важливі зміни у нашій політиці мають стати постійними", - сказала прем'єр-міністр.

За словами Каллас, безкарність злочинів комуністичного режиму є однією з головних причин того, що "ми знову зіткнулися із руйнівною та геноцидною війною на європейській землі".

Вона додала, що на додаток до розслідування воєнних злочинів, необхідно створити спеціальний міжнародний трибунал для притягнення Кремля до відповідальності за злочин агресії.

"Путін розраховує на безкарність. Тому ми тим більше маємо зробити все можливе, щоб усі, хто стоїть за агресією та масовими злочинами проти України, були покарані", - наголосила Каллас.

  • 4 серпня міністр закордонних справ Естонії закликав до загальноєвропейської заборони на візи для громадян Росії. Урмас Рейнсалу завив, що ЄС має ще більше ізолювати країну-агресора.

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Володимир Путін
Естонія
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