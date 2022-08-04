Очільник МЗС Естонії запропонував включити заборону видачі віз росіянам до наступного пакету санкцій

Про це пише Bloomberg.

Міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу, який перебуває з триденною дипломатичною поїздкою в Україні, заявив, що заборону на видачу віз слід додати до наступного пакету санкцій проти кремля.

"Ми повинні збільшити ціну російської агресії за допомогою додаткових санкцій, зброї та все більшої ізоляції Росії", - сказав він телефонному інтерв’ю з Києва.

Видання повідомляє, що уряд Естонії активно виступав за жорсткі санкції та рішуче підтримував військову допомогу Україні. Естонія призупинила туристичні, робочі та навчальні візи для громадян Росії після початку вторгнення 24 лютого.

Bloomberg пише, що окремі країни-члени ЄС, включаючи країни Балтії та Чехію, ввели обмеження на видачу віз для громадян Росії на додаток до припинення прямих рейсів з Росії. Але загальноєвропейська візова заборона ще не досягла консенсусу в блоці з 27 членів.

Рейнсалу сказав, що він шукає підтримки перед новим пакетом, який планують оголосити цього місяця. Він має передбачати жорсткішу позицію, оскільки країни стикаються з енергетичною кризою.

"Це буде дуже важка зима. Росія, безумовно, спробує скористатися ситуацією, щоб розірвати єдність Заходу", - сказав він.

29 липня Польща підтримала далекосяжні санкції проти РФ, зокрема рішення Естонії запровадити візові обмеження для росіян.

4 серпня глава МЗС Фінляндії Пекка Хаавісто заявив, що його країна більше не видаватиме туристичні візи громадянам РФ.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb