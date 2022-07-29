Польща підтримує ініціативу Естонії ввести візові обмеження для росіян
Польща підтримує далекосяжні санкції проти РФ, зокрема рішення Естонії запровадити візові обмеження для росіян
Про це повідомив речник уряду Польщі Пьотр Мюллер, передає Укрінформ.
"Загалом Польща є прихильником далекосяжних санкцій. Так, такого типу ініціативи, особливо ті, які пропонують наші партнери з Центрально-Східної Європи, як правил, ми підтримуємо", - наголосив він.
За словами Пьотра Мюллера, наразі йому невідомі подробиці санкцій, які запропонував уряд Естонії.
- 28 липня стало відомо, що Естонія не видаватиме росіянам візи або посвідки, які необхідні для навчання.
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