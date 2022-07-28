Естонія не видаватиме росіянам візи або посвідки, які необхідні для навчання

Про це повідомляють на сайті уряду.

"Уряд Естонії схвалив санкцію, яка обмежує громадян Росії подавати документи на тимчасові дозволи на проживання або візи з метою навчання в Естонії", - йдеться у повідомленні.

Крім того, обмеження передбачає, що короткострокове працевлаштування росіян і білорусів можна буде оформити лише за наявності у них чинної візи від Естонії

Міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу сказав, що невиправдана війна Росії проти України не тільки грубо порушує територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України, але й загрожує безпеці Естонії та Європейського Союзу.

"Продовження санкцій проти Росії має важливе значення для забезпечення невпинного тиску на країну. Якщо санкції допоможуть зупинити російську агресію, це матиме позитивний ефект для нашої власної безпеки", - сказав він.

26 липня Міністерство закордонних справ Естонії закликало ЄС заборонити шенгенські візи для росіян.

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