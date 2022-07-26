Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу, повідомляє ERR.

"Російські громадяни зараз масово їдуть через західний кордон Росії – через Фінляндію, Латвію, Литву – щоб відвідати Лувр влітку, тоді як в Україні вбивають дітей. Це, безумовно, морально неправильно", - сказав Рейнсалу.

За його словами, питання про візи для росіян вже обговорювалося в Євросоюзі в березні, але на той час у Росії існували обмеження, що викликані коронавірусом, і поїздки не були такими масовими, як зараз.

Рейнсалу додав, що МЗС Естонії хоче підготувати пропозиції для ЄС протягом найближчих тижнів.

"Я вже озвучив цю проблему міністрам закордонних справ Фінляндії та Латвії, і ми, звичайно, консультуватимемося з урядами нашого регіону, щоб знайти ширшу підтримку цій ініціативі. Нам потрібно, щоб усі країни були за. Зараз ситуація відрізняється від тієї, що була навесні", - розповів Рейнсалу.

В березні Естонія оголосила про тимчасове припинення видачі туристичних віз росіянам.

25 липня чотири найбільші в парламенті політичні партії Фінляндії заявили про підтримку заборони надання туристичних віз для громадян РФ.

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