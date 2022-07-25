Про це інформує Європейська Правда з посиланням на STT.

"Вважаю виправданим те, що уряд повинен швидко вивчити питання обмеження туристичних віз. Жорстока війна Росії продовжується щодня, і в таких умовах нормальна взаємодія не можлива в багатьох аспектах", – заявив лідер фракції Соціал-демократичної партії Антті Ліндман.

Політик зазначив, що водночас потрібно оцінити можливий вплив таких обмежень на представників російської опозиції та можливість росіян дізнатися правду про воєнні злочини РФ в Україні.

Очільник Національної коаліційної партії Фінляндії Юкка Копра також підтримав заборону на видачу туристичних віз росіянам.

"У принципі морально неправильно те, що люди, які брали участь у російській агресії, можуть приїхати на відпочинок через Фінляндію в ЄС. Ми таке не схвалюємо", - сказав Копра.

Водночас у партії "Зелених" остаточної позиції щодо питання ще не склали, але її лідер Атте Харйянне вважає, що вільний в’їзд російських туристів "випробовує відчуття справедливості в той час, як (Росія - Ред.) веде агресивну війну".

Харйянне також зазначив, що відсутність обмежень ймовірно може призвести до обходу санкцій тими, кому був заборонений в’їзд у країни Євросоюзу.

Також лідер "Лівого альянсу" Юссі Сарамо підтримує посилення вимог для в’їзду у Фінляндію росіян, при цьому його партія поки остаточно не визначилася, чи підтримувати обмеження на видачу росіянам туристичних віз. Сарамо вважає, що це питання має бути вирішене на рівні Європейського Союзу.

Нагадаємо, 7 липня парламент Фінляндії проголосував за закон, який дозволить встановити бар'єри на кордоні з Росією та закрити 1300-кілометровий кордон для тих, хто шукатиме притулку в країні

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