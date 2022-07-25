Найбільші партії Фінляндії підтримали заборону видачі росіянам туристичних віз
Чотири найбільші в парламенті політичні партії Фінляндії заявили про підтримку заборони надання туристичних віз для громадян РФ
Про це інформує Європейська Правда з посиланням на STT.
"Вважаю виправданим те, що уряд повинен швидко вивчити питання обмеження туристичних віз. Жорстока війна Росії продовжується щодня, і в таких умовах нормальна взаємодія не можлива в багатьох аспектах", – заявив лідер фракції Соціал-демократичної партії Антті Ліндман.
Політик зазначив, що водночас потрібно оцінити можливий вплив таких обмежень на представників російської опозиції та можливість росіян дізнатися правду про воєнні злочини РФ в Україні.
Очільник Національної коаліційної партії Фінляндії Юкка Копра також підтримав заборону на видачу туристичних віз росіянам.
"У принципі морально неправильно те, що люди, які брали участь у російській агресії, можуть приїхати на відпочинок через Фінляндію в ЄС. Ми таке не схвалюємо", - сказав Копра.
Водночас у партії "Зелених" остаточної позиції щодо питання ще не склали, але її лідер Атте Харйянне вважає, що вільний в’їзд російських туристів "випробовує відчуття справедливості в той час, як (Росія - Ред.) веде агресивну війну".
Харйянне також зазначив, що відсутність обмежень ймовірно може призвести до обходу санкцій тими, кому був заборонений в’їзд у країни Євросоюзу.
Також лідер "Лівого альянсу" Юссі Сарамо підтримує посилення вимог для в’їзду у Фінляндію росіян, при цьому його партія поки остаточно не визначилася, чи підтримувати обмеження на видачу росіянам туристичних віз. Сарамо вважає, що це питання має бути вирішене на рівні Європейського Союзу.
- Нагадаємо, 7 липня парламент Фінляндії проголосував за закон, який дозволить встановити бар'єри на кордоні з Росією та закрити 1300-кілометровий кордон для тих, хто шукатиме притулку в країні
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