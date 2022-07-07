Фінляндія ухвалила закон про посилення безпеки на російському кордоні
Парламент Фінляндії проголосував за закон, який дозволить встановити бар'єри на кордоні з Росією та закрити 1300-кілометровий кордон для тих, хто шукатиме притулку в країні
Про це інформує Reuters.
Зазначається, що більшість урядовців проголосували за. Це дозволяє парламенту Фінляндії прискорити реалізацію задуманого, оскільки країна занепокоєна можливими заходами, що їх Росія може вжити у відповідь на плани Фінляндії приєднатися до військового альянсу НАТО.
Крім того, ухвалений закон дозволить уряду країни приймати рішення щодо зведення парканів або додаткових бар’єрів біля фінських кордонів. Також таким чином всі заяви про надання притулку для біженців з інших територій будуть направлятися до одного або кількох пунктів пропуску, наприклад, до аеропорту.
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