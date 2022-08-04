Фінляндія планує обмежити видачу віз громадянам РФ

Про це Пекка Хаавісто сказав в інтерв'ю телерадіокомпанії Yle.

"Недостатньо, щоб Фінляндія приймала рішення, повинні діяти однакові правила по всій шенгенській зоні", - сказав він.

За його словами, Фінляндія посилить візові правила для громадян Росії, але необхідно, щоб заходи були синхронізовані з іншими країнами Шенгенської угоди, заявив Хаавісто.

Відомо, що Фінляндія звернеться до решти ЄС з проханням почати дотримуватися тих же принципів.

Сьогодні Хаавісто представив уряду можливе посилення візового режиму. На практиці це означатиме, що сімейні причини та робота як підстави візиту переважують туризм.

Візовий режим був на порядку денному під час зустрічі президента з урядом у його літній резиденції. Президент Саулі Нііністьо після зустрічі заявив, що візове питання знаходиться в руках уряду.

Голови найбільших груп Риксдагу раніше сигналізували, що готові припинити видачу туристичних віз росіянам. Водночас нещодавнє опитування Yle показало, що більшість фінів хочуть заборонити російським мандрівникам приїжджати до Фінляндії по туристичні візи.

26 липня міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу заявив, що Естонія вимагає від ЄС заборонити шенгенські візи для росіян.

3 серпня Урмас Рейнсалу повідомив, що Естонія подасть пропозицію на розгляд ЄС заборонити видачу туристичних віз росіянам протягом найближчого тижня.

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