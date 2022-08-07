Розвідка Британії розповіла про чистки, які Путін влаштував серед генералів за провали в Україні
З початку повномасштабної війни РФ проти України посад позбулися шість командувачів російських збройних сил
Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.
За даними британської розвідки низька ефективність збройних сил РФ під час її вторгнення в Україну дорого коштувала російському військовому керівництву, що, швидше за все, призвело до звільнення щонайменше шести російських командувачів з початку бойових дій у лютому 2022 року.
Зокрема, посади втратили командувачі східного та західного військових округів. Генерал-полковник Олександр Чайко був звільнений з посади командувача східним військовим округом у травні 2022 року. Генерал-полковник Олександр Журавльов, який командував західним військовим округом з 2018 року, був відсутній на дні ВМФ Росії в Санкт-Петербурзі 31 липня 2022 року. Ймовірно, його замінив генерал-лейтенант Володимир Кочетков.
Генерал Олександр Дворніков був усунутий після того, як отримав загальне командування операцією в Україні, а генерал Сергій Суровікін прийняв командування південним угрупуванням військ від генерала Геннадія Жидка.
"До цих звільнень додається щонайменше 10 російських генералів, убитих у ході бойових дій в Україні. Кумулятивний вплив на узгодженість командування, ймовірно, сприяє тактичним і оперативним труднощам Росії", - дійшли висновку в британській розвідці.
-
1 червня газета New York Times повідомила, що посадовці США припускають, що генерал Олександр Дворніков уже не керує армією Росії в Україні.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.4
Купівля 38.4Продаж 39.53
-
EUR
Купівля 38.71Продаж 40.02
- Актуальне
- Важливе