Посадовці США припускають, що генерал Дворніков уже не керує армією Росії в Україні, - NYT
Російський генерал Олександр Дворніков, якого президент РФ призначив керувати військами РФ в Україні, вже два тижні як зник. Американські джерела сумніваються, що він все ще відповідає за військові дії
Про це повідомляють у виданні The New York Times із посиланням на високопоставлених американських чиновників.
"Російські військові, розбиті та деморалізовані після трьох місяців війни, роблять ті ж помилки у своїй кампанії із захоплення частини Східної України, які змусили їх відмовитися від бажання захопити всю країну, кажуть високопосадовці США.
У той час як російські війська захоплюють територію, представник Пентагону заявив, що їхній "повільний і поступальний" темп стомив їх і що загальна бойова міць збройних сил РФ зменшилася приблизно на 20%".
Американці кажуть, що Дворніков після призначення намагався координувати атаки повітряних та наземних підрозділів РФ, які в перші тижні війни були дуже неузгодженими. Та впродовж останніх двох тижнів генерал зник із поля зору, тому в статті припускають, що він уже не відповідає за військові дії.
Крім того, російські пілоти почали уникати ризиків – вони перетинають кордон, завдають ударів і швидко повертають на територію Росії. Цю тактику рашисти використовували на початку війни, до призначення Дворнікова.
У матеріалі відзначають певний прогрес російських військ на сході. Втім перекривання українцями ліній постачання на Харківщині ставлять окупантів у схоже становище, як наприкінці зими під Києвом.
- Як ми писали раніше, призначення генерала Дворнікова командувачем війни проти України є спробою РФ централізувати управління, - британська розвідка
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