Призначення генерала Дворнікова командувачем війни проти України є спробою РФ централізувати управління, - британська розвідка
Призначення російського генерала Олександра Дворнікова на посаду командувача війни проти України є спробою РФ децентралізувати управління та свідчить про ефективність опору українців
Про це повідомило Міноборони Великої Британії.
"Призначення Росією генерала армії Олександра Дворнікова командувачем війною в Україні є спробою централізувати командування та управління. Нездатність злагодити та координувати військову діяльність заважала вторгненню Росії до сьогодні", - зазначили в міністерстві.
Олександр Дворніков має досвід командування на війні в Сирії. У 2016 році він був командувачем Південного військового округу, розташованого біля східного кордону України. У британській розвідці зауважили, що в РФ наголошували в успішному просуванні на Донбасі, оскільки окупанти фокусуються на Сході України.
"Вибір Дворнікова додатково демонструє, наскільки рішучий опір українців і неефективне довоєнне планування змусили Росію переоцінити свої операції", - наголосили в Міноборони Великої Британії.
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