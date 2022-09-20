Про це Ердоган заявив у інтерв'ю американському телеканалу PBS після зустрічі із президентом РФ на саміті в Узбекистані.

"Він (Путін, — ред.) фактично дав мені зрозуміти, що готовий покінчити з цим (війною, — ред.) якомога швидше. У мене склалося таке враження, тому що ситуація розвивається досить проблематично", — зазначив президент Туреччини.

За словами Ердогана, Росії не варто дозволяти зберегти собі частину захоплених українських територій.

"Коли ми говоримо про взаємну згоду, ми маємо на увазі саме це. Якщо в Україні буде встановлено мир, то, звісно, повернення окупованої землі стане дуже важливим", — наголосив він.

І додав, що президент Росії вже "зробив певні кроки" і "ми зробили певні кроки", ймовірно маючи на увазі владу Туреччини.

Також президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що вторгненню Росії в Україну немає жодного виправдання, а про припинення війни слід домовлятися за столом переговорів.

І розповів, що з 2014 року закликає російського диктатора Володимира Путіна повернути Україні окупований Крим.

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