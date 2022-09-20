Про це повідомляє Anadolu.

Відповідаючи на запитання, чи змогли росіяни знайти виправдання вторгненню в Україну, Ердоган відповів, що цьому немає виправдань.

"Немає жодного виправдання вторгненням. І причинно-наслідковий зв'язок у цьому вторгненні найкраще можуть пояснити Зеленський та Путін, а не ми. Найкраще вони знають причини цього. Туреччина в оцінці цих причин виступає за те, щоб вислухати тут обидві сторони, як країна, що дотримується збалансованої політики. Ось чому ми маємо наполегливе бажання звести разом цих лідерів. Я хотів їх звести разом, почути це від них. Ми ще не досягли успіху, але це не безнадійно", - сказав Ердоган.

На запитання про те, чи усвідомлює Путін, що прорахувався, недооцінивши волю українського народу, президент Туреччини зауважив, що жоден лідер не визнає своїх помилок.

"Жоден лідер не визнає своєї помилки після того, як зробив крок", - зазначив Ердоган.

20 вересня Ердоган заявив, що за посередництва Туреччини Україна та Росія домовились про обмін 200 військовополонених.

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