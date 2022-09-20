Ердоган розповів, як з 2014 року просить "дорогого друга Путіна" повернути Крим
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що з 2014 року закликає російського диктатора Володимир Путіна повернути Україні окупований Крим
Про це Ердоган заявив у інтерв'ю американському телеканалу PBS.
За словами президента Туреччини, попри вимоги Путіна повернути Крим, жодного кроку в цьому напрямку зроблено не було.
"З 2014 року ми говорили про це з моїм дорогим другом Путіним, і ось що ми від нього вимагали. Ми просили його повернути Крим законним власникам. Вони є і нашими співвітчизниками. Ми сказали їм, що якщо ви підете на цей крок, то заспокоїте і нас, заспокоїте Україну, заспокоїте й кримських татар. Але, на жаль, з того часу там не було зроблено жодного кроку в цьому напрямку", - сказав Ердоган.
- 20 вересня Ердоган оголосив, що за посередництва Туреччини Україна та Росія домовились про обмін 200 військовополонених.
- Ердоган також заявив, що вторгненню Росії в Україну немає жодного виправдання, а про припинення війни слід домовлятися за столом переговорів.
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