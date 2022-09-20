Загальної мобілізації не буде, — голова комітету держдуми РФ

Про це розповів голова комітету держдуми РФ з оборони та один з авторів поправок про запровадження у КК РФ понять "мобілізація", "воєнний стан" та "воєнний час" Андрій Картаполов.

"Загальної мобілізації не буде. Про це не раз говорив і безпосередньо говорить президент вустами свого прессекретаря Дмитра Пєскова та багато інших політиків федерального рівня. "Закон" не дорівнює "мобілізація". Він приймається не безпосередньо під спеціальну військову операцію, він приймається, щоб його виконувати довгий час. Принаймні поки не настане час, коли необхідність у ньому відпаде", - сказав Картаполов.

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Він окремо наголосив на можливості запровадження "воєнного стану" у прикордонних з Україною областях.

"Бачите, це хоч і спеціальна, та все ж воєнна операція (війна в Україні. - Ред.). Тому я не виключаю, що в окремих місцевостях такий стан може бути запроваджений. Наприклад, в областях, прикордонних з Україною, які практично щоденно піддаються обстрілам. Нам треба захищати наших мирних громадян, треба застосовувати спеціальні заходи озброєння — тій же ППО", - сказав депутат держдуми РФ.

20 вересня Держдума ввела у Кримінальний кодекс РФ поняття "мобілізація" та "воєнний стан".

Новина 20 вересня про "референдуми" та "мобілізацію" в РФ різко обвалила акції на Московській біржі.