Про це повідомляє "Медуза".

Перед анонсованим зверненням президента РФ Володимира Путіна, яке 20 вересня скасували з невідомих причин, росіяни стали активно цікавитися у пошуковиках, як виїхати з країни і як отримати відстрочку від армії.

Пік запитів припав на 18:00, випливає з даних Google Trends.

20 вересня анонс звернення Путіна зник з пропагандистських сайтів. У коментарях кажуть, що президента РФ "мобілізували".

0 вересня Держдума ввела у Кримінальний кодекс РФ поняття "мобілізація" та "воєнний стан".

Новина 20 вересня про "референдуми" та "мобілізацію" в РФ різко обвалила акції на Московській біржі.

Російський опозиціонер Дмитро Гудков вважає, що загальна мобілізація в Росії закінчиться протестами, тому що воювати за очільника Кремля Володимира Путіна ніхто не захоче.

Увечері 20 вересня голова комітету держдуми РФ з оборони та один з авторів поправок про запровадження у КК РФ понять "мобілізація", "воєнний стан" та "воєнний час" Андрій Картаполов заявив, що загальної мобілізації не буде.