Чекаючи звернення Путіна, росіяни питали у Google, як виїхати за кордон
Увечері 20 вересня індекс запитів у Google за словосполученням "Як виїхати з Росії" досяг максимуму
Про це повідомляє "Медуза".
Перед анонсованим зверненням президента РФ Володимира Путіна, яке 20 вересня скасували з невідомих причин, росіяни стали активно цікавитися у пошуковиках, як виїхати з країни і як отримати відстрочку від армії.
Пік запитів припав на 18:00, випливає з даних Google Trends.
- 20 вересня анонс звернення Путіна зник з пропагандистських сайтів. У коментарях кажуть, що президента РФ "мобілізували".
- 0 вересня Держдума ввела у Кримінальний кодекс РФ поняття "мобілізація" та "воєнний стан".
- Новина 20 вересня про "референдуми" та "мобілізацію" в РФ різко обвалила акції на Московській біржі.
- Російський опозиціонер Дмитро Гудков вважає, що загальна мобілізація в Росії закінчиться протестами, тому що воювати за очільника Кремля Володимира Путіна ніхто не захоче.
- Увечері 20 вересня голова комітету держдуми РФ з оборони та один з авторів поправок про запровадження у КК РФ понять "мобілізація", "воєнний стан" та "воєнний час" Андрій Картаполов заявив, що загальної мобілізації не буде.
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