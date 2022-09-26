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Головна війна з Росією "Путін завершить своє життя як Каддафі": ексміністр інфраструктури Омелян про наслідки мобілізації в Росії
Ексклюзив

"Путін завершить своє життя як Каддафі": ексміністр інфраструктури Омелян про наслідки мобілізації в Росії

26 вересня, 2022 понедiлок
17:42
війна з Росією путін путлер

Міністр інфраструктури України 2016–2019 рр Володимир Омелян вважає, що оголошена російським диктатором Володимиром Путіним мобілізація, зокрема й на тимчасово окупованих територіях, пришвидшить його кінець

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Проблема єдина у підході з мобілізацією у Росії яка: з одного боку, – так, Росія отримає багато гарматного м'яса, але з іншого, – при першій серйозній поразці цілі батальйони відмовлятимуться іти у бій. Цілі батальйони можуть повернути зброю проти Кремля. Це вже було не раз в російській історії і я впевнений, що саме так воно й повториться", - переконаний Володимир Омелян.

Ексміністр інфраструктури України нагадав, що ідея зі створенням у Росії так званих добровольчих батальйонів швидко зникла з інформаційного простору, оскільки у Кремлі розуміють ризики для себе подібних формувань у разі першого серйозного програшу на полі бою.

"Пам'ятаєте була ідея, що давайте кожен суб'єкт Російської Федерації формує свої національні батальйони? Ідея вистрелила, були оплески і потім раптом вона зникла тому, що, по-перше, вони чітко розуміють ризик батальйонів, сформованих за національним принципом, по-друге, вони зараз кидають мобілізованих для комплектації тих військових підрозділів Російської Федерації, які серйозно постраждали під час боїв в Україні. І ця комплектація теж матиме згубний вплив, щойно мобілізовані будуть потрапляти у підрозділи, у яких вже половини немає, а половина – поранених. А ті, хто вижили після боїв, вони будуть з жахом чути, що відбувається у них на батьківщині, що ситуація економічна погіршується, трофеїв немає, а Путін сходить з розуму. Тому я думаю, що це лише пришвидшить кінець Путіна, те рішення про мобілізацію. Він завершить своє життя як Микола ІІ, а, можливо, і як Каддафі, смерті якого він завжди боявся", - вважає Володимир Омелян.

  • 14 липня влада РФ наказала створити "добровольчі батальйони" для участі у війні з Україною замість оголошення часткової або повної мобілізації в країні.
  • 21 вересня російський диктатор Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії. Пізніше відповідний указ з'явився на сайті Ккремля, а міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що буде мобілізовано 300 тисяч осіб. 
  • Через поспіх та відсутність інструкторів мобілізовані в Росії опиняться на передовій в Україні після мінімальної підготовки.
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