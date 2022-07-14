Кремль дав наказ сформувати "добровольчі батальйони" для війни в Україні, - ISW

Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Повідомляють, що кожен регіон повинен створити принаймні один добровольчий батальйон.

"Термін "мобілізація волонтерів", швидше за все, означає, що Кремль наказав 85 "суб’єктам федерації" (регіонам, включаючи окупований Севастополь і Крим) вербувати та фінансово стимулювати добровольців для формування нових батальйонів, а не посилатися на буквальну мобілізацію, яка базується на призовній чи обов'язковій активізації всіх резервістів Росії", - йдеться у повідомленні.

Російські ЗМІ вже підтвердили створення або розгортання добровольчих батальйонів у Курській, Приморському краях, Республіці Башкортостан, Республіці Чувашія, Чечні, Республіці Татарстан, місті Москва, Пермській, Нижньогородській та Оренбурзькій областях наприкінці червня та на початку липня. Офіційні особи Тюменської області оголосили про формування добровольчих підрозділів (а не батальйону) 7 липня.

Військові експерти прогнозують, що до кінця серпня добровольчі батальйони можуть сформувати близько 34 тисяч нових військовослужбовців, якщо кожен регіон створить хоча б одну військову частину чисельністю 400 осіб.

Повідомляють, що новосформовані батальйони наразі виїжджають на полігони і, ймовірно, завершать підготовку до кінця серпня, але вони не будуть боєздатними за такий короткий період.

9 липня ми писали, що російська влада не оголошує мобілізацію, але продовжує набирати контрактників через центри зайнятості. Є понад 20 тис. вакансій для військовослужбовців.

12 липня адвокат Микола Полозов сказав, що російське суспільство може різко відреагувати на оголошення загальної мобілізації у РФ.

13 липня в Маріуполі розпочалась чергова хвиля прихованої мобілізації. Окупанти вербують людей у Маріуполі під виглядом працевлаштування в пожежні частини.

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