Загальна мобілізація в Росії малоймовірна. Росіяни не підуть помирати в окопи за Путіна, - адвокат Полозов

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Я вважаю, що оголошення загальної мобілізації в Російській Федерації малоймовірне. Оскільки російське суспільство, не дивлячись на пасивну підтримку влади, йти помирати в окопи не бажає. Саме тому російська влада і вдається до таких гібридних методів вербування людей до армії після серйозних втрат в особовому складі", - переконаний Полозов.

Адвокат впевнений, що оголошення загальної мобілізації в Росії може створити проблеми для Кремля

“Російська влада вже вербує увʼязнених чоловіків до армії, обіцяючи їм амністію. Також вербують мігрантів. Якщо Росія оголосить загальну мобілізацію, то в Кремля можуть виникнути проблеми з небажанням людей їхати до України. Тому градус невдоволення може тільки зростати, якщо така мобілізація буде оголошена", - додав він

18 червня стало відомо, що в Маріуполі окупанти планують найближчим часом "мобілізувати" засуджених.

10 липня українська розвідка повідомила в телеграмі, що Росія планує набрати 10 тис. засуджених для війни проти України на Донбасі в обмін на амністію

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