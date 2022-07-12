Загальна мобілізація в Росії малоймовірна. Росіяни не підуть помирати в окопи за Путіна, - адвокат Полозов
Адвокат Микола Полозов вважає, що російське суспільство може різко відреагувати на оголошення загальної мобілізації у РФ
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".
"Я вважаю, що оголошення загальної мобілізації в Російській Федерації малоймовірне. Оскільки російське суспільство, не дивлячись на пасивну підтримку влади, йти помирати в окопи не бажає. Саме тому російська влада і вдається до таких гібридних методів вербування людей до армії після серйозних втрат в особовому складі", - переконаний Полозов.
Адвокат впевнений, що оголошення загальної мобілізації в Росії може створити проблеми для Кремля
“Російська влада вже вербує увʼязнених чоловіків до армії, обіцяючи їм амністію. Також вербують мігрантів. Якщо Росія оголосить загальну мобілізацію, то в Кремля можуть виникнути проблеми з небажанням людей їхати до України. Тому градус невдоволення може тільки зростати, якщо така мобілізація буде оголошена", - додав він
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