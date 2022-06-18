Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.

"Отримали підтверджені дані, що всі засуджені продовжують перебувати в Маріупольському СІЗО. Окупанти їх годують, однак планують використати як мобілізаційний резерв у найближчий час", - наголосив він.

Крім того, загострюється проблема з водою. У місті її немає, особливо в тих районах, де росіяни прозвітували про відновлення водопостачання. Людям доводиться набирати технічну воду з калюж від проривів і вживати її.

Крім того, росіяни вкрали з Маріуполя ковзанку й фонтан.

"Нарешті з’явились данні щодо фонтану в Театральному сквері. Поверх якого був каток, який вже вкрали окупанти. Фонтан, по якому бігав президент Зеленській в свій приїзд в Маріуполь. Головна розвага дітей влітку. Хороший був фонтан. Тепер його обладнання теж буде прикрашати або щось на Росії або в Донецьку. Фонтан було вкрадено разом з катком. Мародерять все, до чого дотягнуться", - зауважив Петро Андрющенко.

17 червня міськрада Маріуполя повідомила, що в місті ями з дощовою водою є єдиними способом помитися й випрати речі.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb