Маріупольці через брак води вимушені прати речі у вирвах від авіабомб
У Маріуполі ями з дощовою водою є єдиними способом помитися й випрати речі
Про це повідомила Маріупольська міськрада в телеграмі.
"Маріупольці прають речі у "кратерах" від авіабомб. Для тисяч людей заповнені дощовою водою ями – єдиний спосіб помитися та випрати одежу", - наголосили у відомстві.
У міськраді назвали квестом на виживання життя містян, адже їм необхідно шукати питну воду та їжу.
- 17 червня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що окупанти не вирішують проблеми з водопостачанням. Черги за водою збільшуються, а містяни добувають її переважно з вуличних річок.
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