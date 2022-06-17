Маріупольці через брак води вимушені прати речі у вирвах від авіабомб

Про це повідомила Маріупольська міськрада в телеграмі.

"Маріупольці прають речі у "кратерах" від авіабомб. Для тисяч людей заповнені дощовою водою ями – єдиний спосіб помитися та випрати одежу", - наголосили у відомстві.

У міськраді назвали квестом на виживання життя містян, адже їм необхідно шукати питну воду та їжу.

17 червня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що окупанти не вирішують проблеми з водопостачанням. Черги за водою збільшуються, а містяни добувають її переважно з вуличних річок.

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