"Забавка з вибухівкою на все місто": у Маріуполі окупанти планують експеримент із газопостачанням, - радник мера
У Маріуполі росіяни планують подати газ із боку Новоазовська, але через пошкодження труб це може призвести до вибуху на все місто
Про це заявив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.
"В частині Лівобережного району, ближчого до с. Виноградне, з газових труб пішла вода. Це ознака тестування газової системи, що каже про плани подати газ з боку Новоазовська. В разі запуску такого "експерименту" через пошкодження магістральних труб - це забавка з вибухівкою на ціле місто. Але, це точно не зупиняє окупантів", - повідомив він.
Також росіяни не вирішують проблему з водопостачанням. Черги за водою зростають. Люди добувають її переважно з вуличних річок. Джерела повідомляють, що тиск у трубах у 4 рази менший за необхідний. Якщо воду подадуть у всі райони Маріуполя, вона зникне й там, де є зараз.
"Їжа. Анонс про скасування гуманітарки для працездатних спрацював. Люди в жаху масово йдуть на роботу. Уникають розбір завалів, але метуть вулиці", - додав Петро Андрющенко.
- Раніше в Маріуполі окупанти провели "експеримент" із електрифікації, унаслідок чого 10 червня загорівся олійний завод і було знищено тисячі тонн насіння.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.54
Купівля 34.54Продаж 35.34
-
EUR
Купівля 35.99Продаж 37.26
- Актуальне
- Важливе