Про це заявив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.

"В частині Лівобережного району, ближчого до с. Виноградне, з газових труб пішла вода. Це ознака тестування газової системи, що каже про плани подати газ з боку Новоазовська. В разі запуску такого "експерименту" через пошкодження магістральних труб - це забавка з вибухівкою на ціле місто. Але, це точно не зупиняє окупантів", - повідомив він.

Також росіяни не вирішують проблему з водопостачанням. Черги за водою зростають. Люди добувають її переважно з вуличних річок. Джерела повідомляють, що тиск у трубах у 4 рази менший за необхідний. Якщо воду подадуть у всі райони Маріуполя, вона зникне й там, де є зараз.

"Їжа. Анонс про скасування гуманітарки для працездатних спрацював. Люди в жаху масово йдуть на роботу. Уникають розбір завалів, але метуть вулиці", - додав Петро Андрющенко.

Раніше в Маріуполі окупанти провели "експеримент" із електрифікації, унаслідок чого 10 червня загорівся олійний завод і було знищено тисячі тонн насіння.

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