Про це інформує в телеграмі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Окупанти продовжуюють нищити залишки сільгосппродукції. Учора внаслідок експеременту з відновлення електрики зайнялася пожежа на заводі "Сателіт" в Лівобережному районі по Таганрогському шосе. "Сателіт" займався збором та переробкою насіння соняшника на олію", – написав Андрющенко.

Радник міського голови додає, що у результатах займання знищено кілька тисяч тонн соняшника та переробленої олії.

Загабрницька влада Маріуполя нині намагається приховати втрати від РФ, враховуючи, оскільки залишки мали вивезти в Росію.

За уточненою інформацією, баки з соняшниковою олією не пошкоджені.

У Маріуполі росіяни намагаються відновити роботу торгового порту й вивезти до РФ зерно, метал і глину на десятки мільйонів доларів.

8 червня стало відомо, що загарбники з Росії почали потягами вивозити зерно із тимчасово окупованого Мелітополя.

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