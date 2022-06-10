У Маріуполі через "експеримент" рашистів із електрифікації загорівся олійний завод, знищено тисячі тонн насіння, - радник мера
У Маріуполі внаслідок спроб російських загарбників відновити електропостачання на заводі "Сателіт" сталася пожежа. Відомо, що знищено кілька тисяч тонн насіння та переробленого соняшникової олії
Про це інформує в телеграмі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"Окупанти продовжуюють нищити залишки сільгосппродукції. Учора внаслідок експеременту з відновлення електрики зайнялася пожежа на заводі "Сателіт" в Лівобережному районі по Таганрогському шосе. "Сателіт" займався збором та переробкою насіння соняшника на олію", – написав Андрющенко.
Радник міського голови додає, що у результатах займання знищено кілька тисяч тонн соняшника та переробленої олії.
Загабрницька влада Маріуполя нині намагається приховати втрати від РФ, враховуючи, оскільки залишки мали вивезти в Росію.
За уточненою інформацією, баки з соняшниковою олією не пошкоджені.
- У Маріуполі росіяни намагаються відновити роботу торгового порту й вивезти до РФ зерно, метал і глину на десятки мільйонів доларів.
- 8 червня стало відомо, що загарбники з Росії почали потягами вивозити зерно із тимчасово окупованого Мелітополя.
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