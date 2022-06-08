Росія вивозить українське зерно з Мелітополя потягами, окупанти збираються тікати з міста
Окупанти-загарбники з Росії почали потягами вивозити зерно із тимчасово окупованого Мелітополя
Про це мер Мелітополя Іван Федоров заявив в етері телемарафону "Єдині новини".
За словами Федорова, швидкий вивіз зерна є свідченням того, що окупанти мають намір якнайшвидше залишити Мелітополь.
"Два дні тому вони розпочали вивозити наше зерно залізницею. Так вони роблять це швидше і чітко зрозуміло, що вони довго не планують залишатися на території нашого міста, тому що хочуть вкрасти все якнайшвидше та піти", - сказав Іван Федоров.
- Відзначимо, що у самому Мелітополі активно діє партизанський рух, який дестабілізує плани окупантів, а тому рашисти беруть у полон і залякують місцеве населення. Проте партизанів так і не можуть знайти.
- 7 червня стало відомо, що російські війська відійшли майже з усіх блокпостів Мелітопольського району та втекли з Василівки
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