У Мелітополі окупанти беруть у полон і залякують людей, щоб знайти партизанів, - мер
Під час окупації Мелітополя російські загарбники не очікували спротив. Партизанський рух в місті дестабілізує їхні плани, а тому рашисти беруть у полон і залякують місцеве населення. Проте партизанів так і не можуть знайти
Про це інформує міський голова Мелітополя Іван Федоров.
"Окупанти збентежені. Коли три місяці тому вони заходили, то очікували підтримку серед населення і представників влади. На сьогодні ж є безліч дій спротиву, це дестабілізує повністю систему управляння рашистів та колабораціоністів", - розповів мер міста
Мер міста розповів, що понад 90% мелітопольців – учасники партизанського руху, адже підтримують Україну і звільнення Мелітополя від рашистів. Зокрема, партизани розповсюджують мотиваційні листівки, аби дестабілізувати окупаційну владу.
Рашисти навіть беруть у полон мирне населення, аби дізнатися імена партизанів, утім поки безрезультатно.
"Вони не можуть знайти і зрозуміти хто є партизанами. Єдине в чому у них є успіх - вони залякують всіх, забирають у в'язницю, але не можуть знайти тих хто це робить. І їх неможливо знайти, адже це робить 90% жителів нашого міста", - додав Федоров.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.13
Купівля 34.13Продаж 35.18
-
EUR
Купівля 36.1Продаж 37.53
- Актуальне
- Важливе