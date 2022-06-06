Про це інформує міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Окупанти збентежені. Коли три місяці тому вони заходили, то очікували підтримку серед населення і представників влади. На сьогодні ж є безліч дій спротиву, це дестабілізує повністю систему управляння рашистів та колабораціоністів", - розповів мер міста



Мер міста розповів, що понад 90% мелітопольців – учасники партизанського руху, адже підтримують Україну і звільнення Мелітополя від рашистів. Зокрема, партизани розповсюджують мотиваційні листівки, аби дестабілізувати окупаційну владу.



Рашисти навіть беруть у полон мирне населення, аби дізнатися імена партизанів, утім поки безрезультатно.



"Вони не можуть знайти і зрозуміти хто є партизанами. Єдине в чому у них є успіх - вони залякують всіх, забирають у в'язницю, але не можуть знайти тих хто це робить. І їх неможливо знайти, адже це робить 90% жителів нашого міста", - додав Федоров.