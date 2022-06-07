Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Три дні тому з території Мелітопольського району майже з усіх блокпостів відійшли російські війська. Відійшли, бо наші героїчні вояки роблять усе можливе, щоби якнайшвидше очистити українську територію від окупантів. Також можу підтвердити, що декілька днів тому вони забрались з Василівки до Зеленого Гаю – бояться наступу ЗСУ", - зазначив очільник Мелітополя.

Відзначимо, що у самому Мелітополі активно діє партизанський рух, який дестабілізує плани окупантів, а тому рашисти беруть у полон і залякують місцеве населення. Проте партизанів так і не можуть знайти.

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