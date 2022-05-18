У Маріуполі окупанти намагаються відновити роботу торгового порту для вивезення зерна й матеріалів на десятки млн доларів
У Маріуполі росіяни намагаються відновити роботу торгового порту й вивезти до РФ зерно метал і глину на десятки мільйонів доларів
Про це повідомила Маріупольська міськрада в телеграмі.
"Росіяни грабують Маріуполь. Зараз окупанти намагаються відновити роботу торгового порту, щоб вивезти зерно, металопродукцію та глину на десятки мільйонів доларів", - ідеться в заявію
Для цього в Маріуполь прибув екскерівник Єйського морського порту. Зараз росіяни розчищають акваторії порту та піднімають затонуле судно "Меотида", однак успіху не мають.
- У Маріуполі основними процесами керують російські "волонтери".
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