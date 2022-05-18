Про це повідомила Маріупольська міськрада в телеграмі.

"Росіяни грабують Маріуполь. Зараз окупанти намагаються відновити роботу торгового порту, щоб вивезти зерно, металопродукцію та глину на десятки мільйонів доларів", - ідеться в заявію

Для цього в Маріуполь прибув екскерівник Єйського морського порту. Зараз росіяни розчищають акваторії порту та піднімають затонуле судно "Меотида", однак успіху не мають.

У Маріуполі основними процесами керують російські "волонтери".

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