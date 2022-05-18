Про це в телеграмі написав радник мера Петро Андрющенко.

"Основний контроль в місті від імені окупаційного корпусу здійснюють "волонтери" з Росії. Офіційно державні або політичні. Саме вони контролюють “гуманітарний процес. Від роздачі гуманітарки до проведення фільтраційних поцедур. Ніякої довіри навіть до колаборантів немає. Це ще раз підтверджує очікування щодо "розходного матеріалу" і після спроби інтеграції/анексії напряму в Росію вони раптово зникнуть", - наголосив він.

Після приїзду чеченців до Маріуполя 17 травня окупанти змінили "волонтерів". Петро Андрющенко зазначив, що продовжує фіксувати політичні процеси всередині.

"До речі - на відео що нам надіслали дуже яскраво можна побачити, як насправді без камер окупанти спілкуються з маріупольцями і яка справжня роль “волонтерів"", - зауважив радник мера.

За інформацією ISW, кремль погодився на евакуацію захисників Азовсталі для повного контролю над Маріуполем.

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