English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Кремль погодився на евакуацію захисників Азовсталі, аби оголосити про повний контроль над Маріуполем, - ISW

Кремль погодився на евакуацію захисників Азовсталі, аби оголосити про повний контроль над Маріуполем, - ISW

18 травня, 2022 середа
06:53
війна з Росією evakuacia_Azov

Росія погодилася на евакуацію українських військових із заблокованого заводу "Азовсталь" в Маріуполі, аби оголосити про повний контроль над містом

Про це повідомляє інститут дослідження війни - ISW

На думку американських аналітиків, кремль міг погодитися на евакуацію захисників Азовсталі, щоб швидше оголосити про повний контроль над Маріуполем. Експерти вважають, що про це свідчить той факт, що Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що росіяни поспіхом готують престур для іноземних журналістів окупованими територіями України з 18 по 21 травня.

Москва також могла погодитися на таку угоду, аби відвернути критику щодо невдалих спроб переправи через річку Сіверський Донець та загальних повільних темпів наступу на Донбасі. 

Водночас в ISW наголошують, що Росія може відмовитися від обміну захисників Маріуполя. Деякі депутати держдуми РФ пропонують ухвалити закон, який заборонить обмін полоненими на захисників Азовсталі, яких вони мають намір звинуватити у воєнних злочинах. Проте, на думку аналітиків, кремль може проігнорувати ініціативи держдуми або використати їх для саботування переговорів з Україною.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Росія
Маріуполь
евакуація
Кремль
поранені
Азов
обмін полоненими
Азовсталь
ГУР МО
Читайте також:
16 травня, 2022 понедiлок
Саміт ОДКБ продемонстрував ізоляцію Путіна, - The New York Times
Азовсталь
16 травня, 2022 понедiлок
З Азовсталі виїхали 10 автобусів із захисниками комбінату, - Reuters
Володимир Путін та Сі Цзіньпін (праворуч)
13 травня, 2022 п'ятниця
Китай намагається врятувати Росію від поразки у війні з Україною, - юристка Загребельська
Київ
+8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 31.43
    Купівля 31.43
    Продаж 32.04
  • EUR
    Купівля 32.66
    Продаж 33.38
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
18 травня
08:15
КрАЗ
Американські гаубиці в парі з українськими КрАЗами вже працюють на Ізюмському напрямку, - Згурець
08:05
Чехія
Чехія планує продовжити дію надзвичайного стану через великий потік українських біженців
07:55
Військова допомога США
Україна вийшла на перше місце у світі за обсягами постачання зброї зі США, - Washington Post
07:53
Інтерв’ю
Бартош Ціхоцкі
Ціль України має бути вступ в ЄС і НАТО, а не погоджуватись на жодні проміжні варіанти, – посол Польщі Бартош Ціхоцкі
07:46
Оновлено
Ракетний удар по Дніпру
У Дніпрі ППО збила одну ракету, друга - потрапила по об'єкту транспортної інфраструктури. Є постраждала
07:22
Канада
Канада запровадила персональні санкції проти Путіна
07:14
російські війська
Російські війська продовжують наступ на Донецькому напрямку, проводять інженерне обладнання позицій і поповнюють запаси техніки та озброєння, - Генштаб ЗСУ
06:22
НАТО
Польща та країни Балтії просять додатково ввести по 20 тис. військових НАТО через російську загрозу, - WP
06:22
Поїзд
Евакуація: Укрзалізниця призначила на 18 травня один додатковий потяг
06:01
Японія
Для українських біженців у Японії запускають програму з працевлаштування
06:00
"Айнтрахт"
"Айнтрахт" - "Рейнджерс": де та коли дивитись фінал Ліги Європи
05:27
Прапор Словаччини
У Словаччині запропонували ввести спеціальний податок на російську нафту
05:18
окупанти Маріуполь
Російські окупанти 17 травня вбили ще 7 мирних мешканців Донеччини, 6 - поранені
05:02
Російський гімнаст Іван Куляк
Російського гімнаста, який виступав із літерою Z на формі, дискваліфікували на один рік
04:39
Лісова пожежа
Поблизу Чорнобиля сталась лісова пожежа, запах гару чути у Києві
04:25
She-Hulk Disney+
Вийшов перший трейлер серіалу "Вона-Халк"
03:46
NASA
NASA відправить на Місяць непілотований корабель Orion, політ планується у серпні
03:23
українська артилерія
Українська артилерія і авіація уразила 110 позицій РФ на Півдні, знищено два склади боєприпасів
03:10
море військовий корабель
Росія готова випустити щонайменше 30 крилатих ракет по Україні з моря, - ОК "Південь"
02:53
VR-музей пам’яті війни
В Україні створили VR-музей пам’яті війни: можна побачити Бучу, Ірпінь, Бородянку та інші жахіття Київщини після окупантів
02:39
Бердянськ
Окупанти занедбали Бердянськ: у місті нашестя гусениць і комарів, забруднене море та жахливі продукти з РФ
02:10
 Samsung Galaxy S20 Ultra
У США оголосили рейтинг топ-15 найкращих смартфонів
01:42
Поблизу Бєлґорода чути вибухи
Мешканці Бєлгорода знову скаржаться на "хлопки"
01:21
окупанти в Маріуполі
На Запоріжжі Росія взяла в заручники 280 українців
01:12
Знищений ЗСУ Орлан-10 на Луганщині
У російської армії стає набагато менше "очей", - військовий експерт Згурець про безпілотники
01:06
Андрій Лунін
Лунін визначився зі своїм майбутнім у "Реалі"
00:50
Олаф Шольц та Емманюель Макрон
Лідери ЄС стурбовані тим, що буде, коли Україна переможе Росію, - Politico
00:34
РФ 17 травня втратила на Сході 110 окупантів, 6 БМП, 3 артилерійські системи і 2 БпЛА
00:19
Протести проти окупантів у Мелітополі
У Мелітополі діють українські партизани. Ліквідували російських військових високого рангу, - Запорізька ОВА
00:16
Russia Today
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 17 травня
00:16
Зеленський відзначив держнагородами 165 військових ЗСУ та присвоїв трьом бійцям звання "Герой України"
2022, вiвторок
17 травня
23:56
Зеленський
Евакуація українських військових з Азовсталі триває, - Зеленський
23:50
"Емполі" - Україна
Збірна України впевнено перемогла італійський "Емполі" в товариському матчі
23:47
Ексклюзив
Володимир Огризко
Азовці можуть потрапити у руки московського "кривосуддя", - дипломат Огризко
23:40
Зеленський
Тисячі українців знаходяться у таборах РФ, які створили за зразком нацистських, - Зеленський
23:34
Туреччина
Питання курдів, зняття санкцій та доступ до західної зброї. У Туреччині озвучили умови відмови від вето на розширення НАТО
23:26
Пережити біль війни разом: у Гончаренко центрах по всій країні стартували безкоштовні групи психологічної підтримки
23:10
Молдова
У Молдові після війни планують обговорити доцільність перебування в СНД
23:03
Повітряні сили ЗСУ
Впродовж 17 травня захисники українського неба знищили 15 повітряних цілей ворога
22:50
знищена техніка окупантів
Захисники Донбасу відбили 12 атак ворога, знищили близько 20 одиниць техніки та 10 БпЛА
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV