Кремль погодився на евакуацію захисників Азовсталі, аби оголосити про повний контроль над Маріуполем, - ISW

Про це повідомляє інститут дослідження війни - ISW.

На думку американських аналітиків, кремль міг погодитися на евакуацію захисників Азовсталі, щоб швидше оголосити про повний контроль над Маріуполем. Експерти вважають, що про це свідчить той факт, що Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що росіяни поспіхом готують престур для іноземних журналістів окупованими територіями України з 18 по 21 травня.

Москва також могла погодитися на таку угоду, аби відвернути критику щодо невдалих спроб переправи через річку Сіверський Донець та загальних повільних темпів наступу на Донбасі.

Водночас в ISW наголошують, що Росія може відмовитися від обміну захисників Маріуполя. Деякі депутати держдуми РФ пропонують ухвалити закон, який заборонить обмін полоненими на захисників Азовсталі, яких вони мають намір звинуватити у воєнних злочинах. Проте, на думку аналітиків, кремль може проігнорувати ініціативи держдуми або використати їх для саботування переговорів з Україною.

16 травня з Азовсталі у Маріуполі евакуювали 264 військовослужбовців в окуповані Новоазовськ та Оленівку.

Віцепрем'єрка Ірина Верещук заявила, що важкопоранених українських військовослужбовців обміняють на полонених росіян після стабілізації їхнього стану.

Перша заступниця міністра оборони України Ганна Маляр запевнила, що операція з порятунку захисників Азовсталі триватиме до їхнього повернення додому.

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