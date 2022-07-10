Про це повідомила українська розвідка в телеграмі.

"З огляду на значні втрати на війні в Україні, в РФ активізували набір до приватних військових компаній. Через брак охочих, активізується рекрутування у місцях позбавлення волі. Зокрема, розташованих у Республіці Адигея. Після підписання та виконання контрактів з ПВК, "зекам" обіцяють повну амністію", - наголосили у відомстві.

Збирають їх на військовому полігоні поблизу хутора Молькіно Краснодарського краю. Тут також розташована база підготовки вагнерівців.

"Зеків" набирають і в місцях позбавлення волі в Ростові, Санкт-Петербурзі та Нижньому Новгороді. Статті, за якими їх засудили, неважливі, навіть якщо це вбивста чи інші тяжкі злочини. Чоловікам обіцяють повну амністію після 6 місяців "служби".

Їх зобов'язують носити спеціальні жетони, які вказують на їхній статус. Також засудженим не дозволяють мати смартфони, а тільки старі кнопкові телефони.

"У ході співбесід, які проводяться військовослужбовцями головного управління генерального штабу ЗС РФ, до відома новобранців доводять, що протягом двох місяців планується набір до 10 тис. добровольців. Після цього склад ПВК буде передислокований на територію Донбасу. Серед основних завдань - встановлення контролю над дорогами на напрямку Ізюм - Слов’янськ - Бахмут", - зауважили в розвідці.

Також управління ФСБ РФ у Костромській області надіслало голові Вохомського муніципального району запит надати довідкової інформації про росіян, схильних до скоєння злочинів за ст. 207.3, ст. 280.3 Кримінального кодексу РФ (публічне поширення хибної інформації та скоєння дій по дискредитації ЗС РФ та їх участі в агресії проти України).

"При зборі такої інформації особливу увагу приділяють близьким родичам військовослужбовців, які загинули на території України або беруть участь у війні", - зазначили в головному управлінні розвідки.

18 червня стало відомо, що в Маріуполі окупанти планують найближчим часом "мобілізувати" засуджених.

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