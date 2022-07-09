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Армія РФ набирає контрактників через центри зайнятості, - ЦПД

9 липня, 2022 субота
21:30
війна з Росією окупанти Мелітополь

Російська влада не оголошує мобілізацію, але продовжує набирати контрактників через центри зайнятості. Є понад 20 тис. вакансій для військовослужбовців

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації. 

"В регіональних центрах зайнятості РФ з'явилися понад 22,2 тисячі вакансій для військовослужбовців за контрактом", - йдеться у повідомленні.

Не менше ніж 7 підрозділів, які воювали в Україні, розмістили вакансії про набір снайперів, навідників, водіїв, санітарних інструкторів та інших фахівців. 

"Деякі з таких підрозділів — 64-та мотострілецька бригада з Хабаровського краю (в/ч №51460) та 104-й гвардійський десантно-штурмовий полк (в/ч №32515), що причетні до вбивств та тортур мирних жителів у місті Буча. Найбільше людей шукає 37-та мотострілецька бригада (в/ч №69647) з Бурятії, що на другому місці за кількістю загиблих", - додають у Центрі. 

За даними Центру, ці вакансії вказують на втрати російської армії і на проблему з набором військовослужбовців.

  • 1 липня у Генштабі ЗСУ повідомили, що Російська Федерація проводить активну мобілізацію резервів у Владивостоці і Сергєєвці.
  • 3 липня радник міністра МВС Денисенко розповів, що Путін підписав новий указ про підготовку до мобілізації.
  • 9 липня британська розвідка повідомила, що РФ готується застосувати для нового наступу на Україну броньовані машини МТ-ЛБ, які було розроблено у 1950-х роках.

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