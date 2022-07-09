Армія РФ набирає контрактників через центри зайнятості, - ЦПД
Російська влада не оголошує мобілізацію, але продовжує набирати контрактників через центри зайнятості. Є понад 20 тис. вакансій для військовослужбовців
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
"В регіональних центрах зайнятості РФ з'явилися понад 22,2 тисячі вакансій для військовослужбовців за контрактом", - йдеться у повідомленні.
Не менше ніж 7 підрозділів, які воювали в Україні, розмістили вакансії про набір снайперів, навідників, водіїв, санітарних інструкторів та інших фахівців.
"Деякі з таких підрозділів — 64-та мотострілецька бригада з Хабаровського краю (в/ч №51460) та 104-й гвардійський десантно-штурмовий полк (в/ч №32515), що причетні до вбивств та тортур мирних жителів у місті Буча. Найбільше людей шукає 37-та мотострілецька бригада (в/ч №69647) з Бурятії, що на другому місці за кількістю загиблих", - додають у Центрі.
За даними Центру, ці вакансії вказують на втрати російської армії і на проблему з набором військовослужбовців.
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